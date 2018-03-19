Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников ранее сообщал, что ожидает явку на уровне примерно двух тысяч человек.

Россиянам, которые на время выборов президента РФ планировали находиться в Нью-Йорке, предлагалось проголосовать на двух избирательных пунктах: в здании генконсульства России и на выездном пункте в Бруклине. Правом выбрать российского лидера воспользовались 2849 человек.

После обработки 95% бюллетеней на президентских выборах в РФ лидирует Владимир Путин. За него проголосовали 76,56% избирателей.