Выборы Президента 2018
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Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

 Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

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Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

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Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:31   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников ранее сообщал, что ожидает явку на уровне примерно двух тысяч человек.

Россиянам, которые на время выборов президента РФ планировали находиться в Нью-Йорке, предлагалось проголосовать на двух избирательных пунктах: в здании генконсульства России и на выездном пункте в Бруклине. Правом выбрать российского лидера воспользовались 2849 человек.

После обработки 95% бюллетеней на президентских выборах в РФ лидирует Владимир Путин. За него проголосовали 76,56% избирателей.

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Автор: Саша Подольская
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