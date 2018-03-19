Более 82 процентов избирателей на Чукотке отдали голоса за Путина
Более 82 процентов избирателей на Чукотке на выборах президента отдели голос за Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя избиркома региона.
Как отмечается, в Чукотском автономном округе подсчитано 100 процентов голосов. Явка составила 82,28 процента.
Собеседник агентства сообщил, что за Путина проголосовали 82,31 процента избирателей.
Жириновского поддержали 7,31 процента, Грудинина Павла - 5,86%, Ксению Собчак – 1,30%, Григория Явлинского - 0,58%, Сурайкина Максима – 0,51%, Бабурина Сергея - 0,42 процента.
Подчеркивается, что итоги несут предварительный характер. Данные цифры должны будут утверждены на заседании комиссии.
В 2012 году явка на выборах на Чукотке составила 81,56%. Тогда за Путина проголосовали 72,64 процента.