Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах-2018

Свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал в ходе телефонного разговора.

Об этом в Twitter написала пресс-служба казахского лидера.

После обработки 95% бюллетеней Владимир Путин лидирует на президентских выборах в России с 76,56% голосов. На втором месте обосновался Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,92% россиян. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский, набравший 5,77% голосов.