​​​​​​​Машков: Я был абсолютно убеждён в победе моего кандидата

Российский актер Владимир Машков прокомментировал предварительные итоги прошедших в воскресенье 18 марта президентских выборов.

Слова актера в ночь на понедельник приводит RT. В частности, Машков заявил, что был убежден в победе своего кандидата и сейчас, когда по предварительным данным ЦИК, за Владимира Путина проголосовали более 76 процентов избирателей, он испытывает воодушевление от осознания того, что большинство россиян разделяют его точку зрения.

Также Владимир Машков подчеркнул, что явка избирателей на президентских выборах оказалась очень убедительной.

Напомним: ранее Центризбирком России сообщил, что подсчитаны 95 процентов избирательных бюллетеней.