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Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:22   19 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Машков: Я был абсолютно убеждён в победе моего кандидата

​​​​​​​Машков: Я был абсолютно убеждён в победе моего кандидата

Российский актер Владимир Машков прокомментировал предварительные итоги прошедших в воскресенье 18 марта президентских выборов.

Слова актера в ночь на понедельник приводит RT. В частности, Машков заявил, что был убежден в победе своего кандидата и сейчас, когда по предварительным данным ЦИК, за Владимира Путина проголосовали более 76 процентов избирателей, он испытывает воодушевление от осознания того, что большинство россиян разделяют его точку зрения.

Также Владимир Машков подчеркнул, что явка избирателей на президентских выборах оказалась очень убедительной.

Напомним: ранее Центризбирком России сообщил, что подсчитаны 95 процентов избирательных бюллетеней.

​​​​​​​Машков: Я был абсолютно убеждён в победе моего кандидата

Автор: Александр Люблинский
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