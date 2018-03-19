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Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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3:17   19 Марта 2018
Россия
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Собчак по итогам обработки 95% бюллетеней набирает 1,62 процента

Собчак по итогам обработки 95% бюллетеней набирает 1,62 процента

По итогам обработки данных с 95 процентов избирательных участков Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,62 % голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В свою очередь Григорий Явлинский набрал один процент голосов избирателей, Борис Титов - 0,74%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

По данным 95 процентов голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с 76,56%.

Данные о предварительных итогах обновляется в информационном центре ЦИК в реальном времени. Информация поступает по мере ввода протоколов в ГАС «Выборы».

Собчак по итогам обработки 95% бюллетеней набирает 1,62 процента

Автор: Олег Королев
#цик рф #собчак #выборы-2018 #предварительные итоги
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