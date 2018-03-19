Собчак по итогам обработки 95% бюллетеней набирает 1,62 процента

По итогам обработки данных с 95 процентов избирательных участков Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,62 % голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В свою очередь Григорий Явлинский набрал один процент голосов избирателей, Борис Титов - 0,74%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

По данным 95 процентов голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин с 76,56%.

Данные о предварительных итогах обновляется в информационном центре ЦИК в реальном времени. Информация поступает по мере ввода протоколов в ГАС «Выборы».