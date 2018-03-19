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 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:05   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки 95% протоколов

Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки 95% протоколов

После обработки данных 95 процентов протоколов действующий лидер Владимир Путин набрал 76,56 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Всего за путина проголосовали 51,9 миллиона избирателей. Данные о предварительных итогах выборов обновляются в информационном центре ЦИК в режиме реального времени, по мере получения данных протоколов в ГАС «Выборы».

В свою очередь кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,92 процента голосов избирателей. Всего за него проголосовали 8 миллионов 75 тысяч человек.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,77 процента голосов - за него проголосовали 3 миллиона 907 тысяч россиян,

Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки 95% протоколов

Автор: Олег Королев
#путин #выборы-2018 #предварительные итоги
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