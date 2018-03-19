Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки 95% протоколов

После обработки данных 95 процентов протоколов действующий лидер Владимир Путин набрал 76,56 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Всего за путина проголосовали 51,9 миллиона избирателей. Данные о предварительных итогах выборов обновляются в информационном центре ЦИК в режиме реального времени, по мере получения данных протоколов в ГАС «Выборы».

В свою очередь кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,92 процента голосов избирателей. Всего за него проголосовали 8 миллионов 75 тысяч человек.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,77 процента голосов - за него проголосовали 3 миллиона 907 тысяч россиян,