Пушков отметил небывалое сплочение россиян вокруг Путина

Демонизация Владимира Путина на Западе дала в России обратный эффект, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Центризбирком РФ, проанализировав 95% бюллетеней, сообщил, что на выборах президента лидирует Владимир Путин. Его поддержали 76,56% избирателей.

Пушков заметил, что демонизация Путина на Западе только сплотила россиян вокруг фигуры президента. И результаты голосования подтвердили это.