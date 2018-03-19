Пушков отметил небывалое сплочение россиян вокруг Путина
Демонизация Владимира Путина на Западе дала в России обратный эффект, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Центризбирком РФ, проанализировав 95% бюллетеней, сообщил, что на выборах президента лидирует Владимир Путин. Его поддержали 76,56% избирателей.
Пушков заметил, что демонизация Путина на Западе только сплотила россиян вокруг фигуры президента. И результаты голосования подтвердили это.
Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры.Выборы подтвердили этот факт— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 18, 2018