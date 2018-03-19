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 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:01   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
47

Пушков отметил небывалое сплочение россиян вокруг Путина

Пушков отметил небывалое сплочение россиян вокруг Путина

Демонизация Владимира Путина на Западе дала в России обратный эффект, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Центризбирком РФ, проанализировав 95% бюллетеней, сообщил, что на выборах президента лидирует Владимир Путин. Его поддержали 76,56% избирателей.

Пушков заметил, что демонизация Путина на Западе только сплотила россиян вокруг фигуры президента. И результаты голосования подтвердили это.

 

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #пушков #политика #новости #выборы2018
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