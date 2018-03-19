Выборы Президента 2018
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Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

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 Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке

Более 2,8 тысячи человек проголосовали за президента РФ в Нью-Йорке
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

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Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:24   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Эксперт заявил, что россияне поддержали кандидата, которому доверяют

Эксперт заявил, что россияне поддержали кандидата, которому доверяют

Действующий глава российского государства Владимир Путин, по последним данным ЦИК, значительно вырвался вперед.

Несмотря на то, что итоги огласят в десять утра 19 марта, сейчас, когда обработали свыше 90 процентов протоколов, можно сказать о том, что голосование стало рекордным: и по явке, и по поддержке главного кандидата, сообщает Nation News.

При всем этом, кандидат на пост главы России Владимир Путин не принимал участие в предвыборных дебатах. Политолог Александр Асафов отметил, что вместо этого Путин занимался реальными делами.

Запада тщетно пытался оказать давление и повлиять на российские президентские выборы. Внешние вызовы скорее еще больше сплотили россиян. Они выбрали того кандидата, которому доверяют.

На избирательных участках использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней, металлодетекторы, видеонаблюдение для того, чтобы обеспечить защищенность граждан. Присутствовали свыше 100 тысяч наблюдателей.

Международный эксперт Алексей Мартынов считает, что эти выборы войдут в историю, как одни из самых прозрачных и массовых.

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #политика #выборы2018
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