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Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
3:06   19 Марта 2018
Россия
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Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и с «замечательным результатом»

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и с «замечательным результатом»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что победа действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства является победой всего народа и пожелал ему новых успехов на пути возрождения России.

Также Кадыров рассказал о предварительных результатах выборов, которые были получены в ходе опроса избирателей после голосования и свидетельствуют о том, что Владимир Путин набирает в Чечне более 93% голосов. Кроме того, глава Чечни привел информацию Центризбиркома РФ о том, что Путин побеждает на президентских выборах в целом по всей стране.

«Победа Владимира Путина есть победа всего российского народа, всего нашего Отечества! Я пожелал ему новых успехов, новых свершений и достижений на пути возрождения России, укрепления её экономической и военной мощи!», - написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети ВК.

 

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #кадыров #политика #победа #общество #результаты #выборы2018
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