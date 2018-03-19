Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и с «замечательным результатом»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что победа действующего президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства является победой всего народа и пожелал ему новых успехов на пути возрождения России.

Также Кадыров рассказал о предварительных результатах выборов, которые были получены в ходе опроса избирателей после голосования и свидетельствуют о том, что Владимир Путин набирает в Чечне более 93% голосов. Кроме того, глава Чечни привел информацию Центризбиркома РФ о том, что Путин побеждает на президентских выборах в целом по всей стране.