В Хабаровском крае и ЕАО за Путина проголосовали более 65% избирателей

В Хабаровском крае и Еврейской АО на выборах президента РФ за Владимира Путина проголосовали 65,78% и 67,48%. Об этом сообщают избиркомы регионов.

Как отмечается, в обоих регионах на втором месте находится Павел Грудинин (около 18%), на третьем - Владимир Жириновский (около девяти процентов), на четвертом - Ксения Собчак (около одного процента).

По данным избиркома Хабаровского края, в голосовании участвовали 648,55 тысячи человек или 64,23% избирателей. В 2012 году этот показатель составлял 61,95 процента. По данным избиркома Еврейской АО, в области проголосовало 60,25 населения. На прошлых выборах президента участвовали 58,25%.