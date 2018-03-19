ЦИК РФ: Путин получил рекордную поддержку избирателей

Российский лидер Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

После подсчета 93 процентов протоколов, Путин набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51 процента голосов.

На выборах в 2000 году Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9 процента), В 2004 за него проголосовали 49,6 миллиона избирателей (71,31 процента). В 2012 лидера поддержали 45,6 миллиона россиян (63,6%).

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента РФ составляет более 67 процентов.