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Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
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 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
2:41   19 Марта 2018
Россия
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ЦИК РФ: Путин получил рекордную поддержку избирателей

ЦИК РФ: Путин получил рекордную поддержку избирателей

Российский лидер Владимир Путин получил поддержку рекордных 49,9 миллиона избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

После подсчета 93 процентов протоколов, Путин набирает рекордные для российских президентских выборов 76,51 процента голосов.

На выборах в 2000 году Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9 процента), В 2004 за него проголосовали 49,6 миллиона избирателей (71,31 процента). В 2012 лидера поддержали 45,6 миллиона россиян (63,6%).

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента РФ составляет более 67 процентов.

Автор: Олег Королев
#путин #цик рф #выборы-2018
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