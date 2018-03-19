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Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

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2:50   19 Марта 2018
Россия
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Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером проката в России

Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером проката в России

Боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» лидирует в российском прокате по данным портала kinobusiness.com.

На нем разместили информацию о новинках, которые сейчас идут в кинотеатрах, с данными по их сборам.

Приключенческий боевик режиссера Роара Утхауга собрал в России и СНГ 35 миллионов рублей только в день премьеры, 15 марта. Такую информацию сообщает портал.

В фильме рассказывается о приключениях Лары Крофт, которая не может смириться с тем, что ее отец действительно пропал. Она продолжает распутывать обстоятельства его таинственного исчезновения.

Второй стала русская комедия «Я худею». Третий –  мультфильм «Шерлок Гномс».  

Автор: Анастасия Аои
#россия #фильм #общество #лара крофт
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