Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером проката в России

Боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» лидирует в российском прокате по данным портала kinobusiness.com.

На нем разместили информацию о новинках, которые сейчас идут в кинотеатрах, с данными по их сборам.

Приключенческий боевик режиссера Роара Утхауга собрал в России и СНГ 35 миллионов рублей только в день премьеры, 15 марта. Такую информацию сообщает портал.

В фильме рассказывается о приключениях Лары Крофт, которая не может смириться с тем, что ее отец действительно пропал. Она продолжает распутывать обстоятельства его таинственного исчезновения.

Второй стала русская комедия «Я худею». Третий – мультфильм «Шерлок Гномс».