Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» стал лидером проката в России
Боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» лидирует в российском прокате по данным портала kinobusiness.com.
На нем разместили информацию о новинках, которые сейчас идут в кинотеатрах, с данными по их сборам.
Приключенческий боевик режиссера Роара Утхауга собрал в России и СНГ 35 миллионов рублей только в день премьеры, 15 марта. Такую информацию сообщает портал.
В фильме рассказывается о приключениях Лары Крофт, которая не может смириться с тем, что ее отец действительно пропал. Она продолжает распутывать обстоятельства его таинственного исчезновения.
Второй стала русская комедия «Я худею». Третий – мультфильм «Шерлок Гномс».