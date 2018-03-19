Мадуро поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Венесуэльский президент Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на второй срок. Об этом говорится на официальном сайте правительства Венесуэлы.

Как отмечается, Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет Владимира Путина с новым избранием. Также он отметил, что «славный российский народ» продемонстрировал патриотизм и высокую степень политического сознания, а также глубокую приверженность демократии в важный день.

Выборы президента РФ прошли 18 марта.По итогам обработки 90 процентов протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 76,41 процента голосов.