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 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
2:34   19 Марта 2018
Россия
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Мадуро поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Мадуро поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Венесуэльский президент Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с переизбранием на второй срок. Об этом говорится на официальном сайте правительства Венесуэлы.

Как отмечается, Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет Владимира Путина с новым избранием. Также он отметил, что «славный российский народ» продемонстрировал патриотизм и высокую степень политического сознания, а также глубокую приверженность демократии в важный день.

Выборы президента РФ прошли 18 марта.По итогам обработки 90 процентов протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 76,41 процента голосов.

Автор: Олег Королев
#путин #мадуро #выборы-2018
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