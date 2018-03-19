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Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

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2:35   19 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Телеканал СТБ на Украине в минувшую пятницу 16 марта, демонстрируя в эфире передачу «Хролостяк», показал телезрителям карту страны без полуострова Крым.

«Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе «Холостяк» от 16.03.2018 года — некорректное графическое изображение карты Украины», - говорится в сообщении, опубликованном на странице телеканала в социальной сети Facebook.

Там же сообщается, что во всех видеозаписях той передачи на всех официальных страницах досадное упущение было исправлено.

Напомним: ранее украинский телеканал «UA: Первый» также показал в эфире карту Украины, в границы которой не был включен полуостров Крым, вошедший весной 2014 года в состав Российской федерации по итогам всенародного референдума.

Автор: Александр Люблинский
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