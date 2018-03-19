Мировые СМИ назвали успех Владимира Путина «ошеломляющей победой»

Ряд западных изданий и телекомпаний выступили с экспертной оценкой выборов в России.

Британское издание BBC отмечает, что доля сторонников Путина значительно выросла по сравнению с предыдущими президентскими выборами, на которых действующий глава государства набрал 64% голосов. Другая британская газета Mirror сообщает, что новый президентский срок Путина сделает его правителем, который дольше всех управлял страной со времен Сталина. Сотрудники издания также обратили внимание на то, что после победы на выборах Путин впервые прокомментировал дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Американский телеканал ABC News счел успех президента «ошеломляющей победой» и назвал Путина человеком, который руководит самой большой страной в мире на протяжении всего XXI века.

Wall Street Journal назвал главной причиной победы Путина успехи России на международной арене. Немецкая газета Bild находит особую символичность в том, что президентские выборы состоялись в годовщину присоединения Крыма к России. Французское издание Parisien назвала размер явки удивительным для огромной страны, которая насчитывает 11 часовых поясов.

Греческое новостное агенство АМНА заявила, что Владимир Путин помог России восстановить свои силы на международной арене благодаря ожесточенному противостоянию с Западом.