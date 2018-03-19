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Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

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2:15   19 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

В поздравлении отмечается, что результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Путиным в последние годы. Хаджимба отметил, что в России существенно  модернизирована экономика, серьезное внимание уделялось развитию социальной сферы, обеспечению обороноспособности, а также защите интересов на международной арене.

«Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в вашем нелегком труде на благо народа России», - заявил президент Абхазии.

Также Хаджимба подчеркнул, что абхазский народ высоко ценит ту поддержку, которую получила Абхазия со стороны России. Он отметил, что отношения между странами впредь будут динамично развиваться.

Автор: Олег Королев
#путин #абхазия #поздравление #выборы-2018
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