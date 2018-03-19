После обработки 90 процентов протоколов Путин набирает 76,41 процента голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин по результатам обработки 90 процентов избирательных бюллетеней набирает 76,41% голосов избирателей.

Об этом в ночь на вторник сообщает Центризбирком России.

Напомним: ранее ЦИК сообщил, что по итогам обработки 80% бюллетеней результат действующего президента РФ Владимира Путина составил 76,12% голосов, что уже являлось абсолютным рекордом на всех президентских выборах в России с 1991 года.

Ранее кандидаты в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский и от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, которые на выборах президента РФ заняли третье и четвертое места соответственно, подводя в своих штабах итоги избирательной компании, заявили, что не довольны своими результатами.