Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

 Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
2:18   19 Марта 2018
Россия
50

После обработки 90 процентов протоколов Путин набирает 76,41 процента голосов

После обработки 90 процентов протоколов Путин набирает 76,41 процента голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин по результатам обработки 90 процентов избирательных бюллетеней набирает 76,41% голосов избирателей.

Об этом в ночь на вторник сообщает Центризбирком России.

Напомним: ранее ЦИК сообщил, что по итогам обработки 80% бюллетеней результат действующего президента РФ Владимира Путина составил 76,12% голосов, что уже являлось абсолютным рекордом на всех президентских выборах в России с 1991 года.

Ранее кандидаты в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский и от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, которые на выборах президента РФ заняли третье и четвертое места соответственно, подводя в своих штабах итоги избирательной компании, заявили, что не довольны своими результатами.

После обработки 90 процентов протоколов Путин набирает 76,41 процента голосов

Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #цик #центризбирком #общество #результаты #подсчет голосов #выборы президента #выборы2018 #90 процентов бюллетеней
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
50
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
3421
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
46
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
255
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму

От ультправых до МИДа. Как Украина пытается обжаловать выборы в Крыму