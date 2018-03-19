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2:04   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

Эта явка на полтора-два десятка голосов больше, чем на президентских выборах 2012 года, заметил советник-посланник посольства РФ во Франции, председатель УИК Артем Студенников.

Во французской столице выборы президента России посетили более 3,8 тысячи человек, а на остальных избирательных участках в стране, в частности, в соседнем княжестве Монако проголосовали 2,5 тысячи россиян.

Студенников заметил, что на выборах лидера РФ во Франции не зафиксировано ни одного нарушения и не поступило ни одной жалобы от наблюдателей.

Центризбирком РФ, обработав 85% протоколов, сообщил, что на президентских выборах лидирует Владимир Путин с 76% голосов. 

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #франция #политика #новости #выборы2018
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