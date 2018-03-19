Украинские радикалы пытались сорвать выборы президента России

Украинским радикалам не помешали творить бесчинства сотрудники местной полиции.

Граждане России, подходящие к российскому посольству в Киеве, подвергались нападкам националистов.

Несколько человек забросали квашеной капустой пожилую женщину, которая пришла к зданию посольства, чтобы поучаствовать в российских президентских выборах. Ее не пустили.

Злоумышленники под звуки громкой музыки разводили костры в бочках.

Сотрудники полиции перекрыли улицу у консульства в Одессе. Они обосновали свои действия тем, что получили «сообщение о бомбе».

В Харькове и Львове радикалы создали «коридоры позора» для тех, кто хочет голосовать. Затем они испортили российские дипломатические автомобили. На них оставили надписи: «Крым наш». Возле консульства во Львове жгли покрышки.

Ранее украинское министерство внутренних дел заявило, что россиян не допустят голосовать 18 марта и войти разрешат лишь сотрудникам.

МИД России прокомментировал это заявление, назвав поведение Украины лицемерным, потому что раньше там говорили, что позаботятся о безопасности дипломатических и консульских учреждений России.