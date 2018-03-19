Украинские радикалы пытались сорвать выборы президента России
Украинским радикалам не помешали творить бесчинства сотрудники местной полиции.
Граждане России, подходящие к российскому посольству в Киеве, подвергались нападкам националистов.
Несколько человек забросали квашеной капустой пожилую женщину, которая пришла к зданию посольства, чтобы поучаствовать в российских президентских выборах. Ее не пустили.
Злоумышленники под звуки громкой музыки разводили костры в бочках.
Сотрудники полиции перекрыли улицу у консульства в Одессе. Они обосновали свои действия тем, что получили «сообщение о бомбе».
В Харькове и Львове радикалы создали «коридоры позора» для тех, кто хочет голосовать. Затем они испортили российские дипломатические автомобили. На них оставили надписи: «Крым наш». Возле консульства во Львове жгли покрышки.
Ранее украинское министерство внутренних дел заявило, что россиян не допустят голосовать 18 марта и войти разрешат лишь сотрудникам.
МИД России прокомментировал это заявление, назвав поведение Украины лицемерным, потому что раньше там говорили, что позаботятся о безопасности дипломатических и консульских учреждений России.