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Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

Более 53 миллионов россиян проголосовали за Путина

 Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма

Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

Украинское телевидение вновь показало карту страны без Крыма

 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах
Избиратели активно голосуют на выборах президента РФ в американском Сиэтле

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2:32   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Украинские радикалы пытались сорвать выборы президента России

Украинские радикалы пытались сорвать выборы президента России

Украинским радикалам не помешали творить бесчинства сотрудники местной полиции.

Граждане России, подходящие к российскому посольству в Киеве, подвергались нападкам националистов.

Несколько человек забросали квашеной капустой пожилую женщину, которая пришла к зданию посольства, чтобы поучаствовать в российских президентских выборах. Ее не пустили.

Злоумышленники под звуки громкой музыки разводили костры в бочках. 

Сотрудники полиции перекрыли улицу у консульства в Одессе. Они обосновали свои действия тем, что получили «сообщение о бомбе».

В Харькове и Львове радикалы создали «коридоры позора» для тех, кто хочет голосовать. Затем они испортили российские дипломатические автомобили. На них оставили надписи: «Крым наш». Возле консульства во Львове жгли покрышки. 

Ранее украинское министерство внутренних дел заявило, что россиян не допустят голосовать 18 марта и войти разрешат лишь сотрудникам. 

МИД России прокомментировал это заявление, назвав поведение Украины лицемерным, потому что раньше там говорили, что позаботятся о безопасности дипломатических и консульских учреждений России.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #украина #политика #выборы2018
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