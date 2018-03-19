Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал заявления оппозиционных СМИ о том, что людей якобы будут насильно загонять на выборы для повышения якви.

В интервью агентству «НьюИнформ» Милонов заявил, что такие заявления делают комментаторы, которые не знают российскую действительность. Он отметил, что загонять людей на выборы контрпродуктивно, поскольку человек, которого заставили, точно будет голосовать против действующей власти.

Депутат отметил, что до выборов активно и повсеместно продвигалась реклама: «Приходите на выборы, выбирайте власть, которая вам нравится». Власти боролись за то, чтобы как можно больше людей пришло с любым настроением на избирательные участки.

Милонов заявил, что информирование населения было потрачено очень много средств и сил. Он отметил, что сами кандидаты агитировали к тому, чтобы люди приходили на выборы.

По мнению политического деятеля, заставить людей голосовать против их воли невозможно. Депутат подчеркнул, что другое дело, когда народ сам проявлял гражданскую позицию, поскольку захотел самостоятельно выбрать будущее.