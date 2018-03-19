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 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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2:04   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Президент Боливии Эво Моралес приветствовал победу действующего президента России Владимира Путина на прошедших выборах главы государства.

Об этом Эво Моралес написал в своем микроблоге Twitter, назвав там же Владимира Путина братом.

«Приветствуем убедительную победу брата, президента России Владимира Путина, переизбранного с более чем 70 процентами поддержки народа на выборах», - написал президент Боливии.

Так же Эво Моралес отметил, что Россия, уважая достоинство народов, гарантирует международный мир и геополитический баланс перед натиском империализма.

Напомним: по предварительным данным Центризбиркома РФ, после обработки 80% избирательных бюллетеней, действующий президент РФ набирает более 76% голосов избирателей, что является рекордом на президентских выборах в России, начиная с 1991 года.

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Автор: Александр Люблинский
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