Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ
Президент Боливии Эво Моралес приветствовал победу действующего президента России Владимира Путина на прошедших выборах главы государства.
Об этом Эво Моралес написал в своем микроблоге Twitter, назвав там же Владимира Путина братом.
«Приветствуем убедительную победу брата, президента России Владимира Путина, переизбранного с более чем 70 процентами поддержки народа на выборах», - написал президент Боливии.
Так же Эво Моралес отметил, что Россия, уважая достоинство народов, гарантирует международный мир и геополитический баланс перед натиском империализма.
Напомним: по предварительным данным Центризбиркома РФ, после обработки 80% избирательных бюллетеней, действующий президент РФ набирает более 76% голосов избирателей, что является рекордом на президентских выборах в России, начиная с 1991 года.