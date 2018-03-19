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 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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1:48   19 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Собчак заявила, что не рада своем результату на президентских выборах

​​​​​​​Собчак заявила, что не рада своем результату на президентских выборах

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак признала, что действующий глава государства Владимир Путин получил на прошедших выборов большинство голосов избирателей.

Также, подводя итоги избирательной компании в своем штабе, Ксения Собчак заявила журналистам, что не рада своему результату.

«Я признаю, что сегодня у Путина большинство, добытое разными способами», - заявила Собчак, в ответ на вопрос признает ли она результаты выборов. Также она отметила: - «На сегодняшний момент мы видим результаты, которые уже практически окончательные. Они меня, конечно, не радуют».

Напомним: ранее ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов по итогам подсчета 80 процентов избирательных бюллетеней:

​​​​​​​Собчак заявила, что не рада своем результату на президентских выборах

Автор: Александр Люблинский
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