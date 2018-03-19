Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Президент США Дональд Трамп обязал высших чиновников США подписать договор о конфиденциальности, которые выходят за рамки его пребывания в должности президента.

Как утверждают СМИ, большинство высокопоставленных чиновников США противились подписанию соглашений, однако под давлением экс-руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса согласились. Сообщается, что к обязательному подписанию сотрудниками Белого дома договора о конфиденциальности, Дональда Трампа побудили множественные утечки информации в первые месяцы после его инаугурации. Отмечается, что соглашения продолжат действовать даже после того, как действующий президент США покинет должность.

По информации СМИ, чиновник, нарушивший соглашение будет оштрафован на десять миллионов долларов США. Возможно, что в финальной версии договора сумма штрафа будет уменьшена.