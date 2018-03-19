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 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

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 Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах

Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
1:55   19 Марта 2018
Весь мир
55

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Президент США Дональд Трамп обязал высших чиновников США подписать договор о конфиденциальности, которые выходят за рамки его пребывания в должности президента.

Как утверждают СМИ, большинство высокопоставленных чиновников США противились подписанию соглашений, однако под давлением экс-руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса согласились. Сообщается, что к обязательному подписанию сотрудниками Белого дома договора о конфиденциальности, Дональда Трампа побудили множественные утечки информации в первые месяцы после его инаугурации. Отмечается, что соглашения продолжат действовать даже после того, как действующий президент США покинет должность. 

По информации СМИ, чиновник, нарушивший соглашение будет оштрафован на десять миллионов долларов США. Возможно, что в финальной версии договора сумма штрафа будет уменьшена.

Автор: Юлия Стрелкова
#сша #трамп #весь мир
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