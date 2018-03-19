ЦИК РФ: Путин набирает 76 процентов голосов после обработки 85% протоколов

Действующий президент Владимир Путин набирает 76 процентов голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

После обработки 85,08 процентов протоколов, Путин набирает 76,29 голосов. После него идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,18 процента. Тройку замыкает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,92 процента.

Вслед за ними идет Ксения Собчак с 1,56 % голосов. Григорий Явлинский набрал 0,94%, Борис Титов - 0,71%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин набирает 0,64 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 70% протоколов, Путин набрал 75 процентов голосов.