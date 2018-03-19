Попытки Запада оказать давление на выборы президента РФ были очевидны – Захарова

Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сказала об этом на канале «Россия 1».

Она сообщила, что много внимания уделили именно в информационном направлении. Причиной этому послужило то, что «накат» Запада на российские президентские выборы был очевиден и беспрецедентен. В России уже ожидают, что Запад начнет говорить о «непрозрачности» выборов или еще чем-то в этом духе.

Захарова также отметила, что явка за границей была беспрецедентная. Для граждан России организовали достаточно большое количество избирательных участков, в том числе, выездные в тех населенных пунктах, где никогда не организовывали голосование.

По предварительным данным по голосованию, только в Таиланде отдали более пяти тысяч голосов.