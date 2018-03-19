Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

 Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах

Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

Свыше 6,3 тысячи россиян выбрали президента РФ во Франции и Монако

 Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах

Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
1:55   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
35

Попытки Запада оказать давление на выборы президента РФ были очевидны – Захарова

Попытки Запада оказать давление на выборы президента РФ были очевидны – Захарова

Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сказала об этом на канале «Россия 1».

Она сообщила, что много внимания уделили именно в информационном направлении. Причиной этому послужило то, что «накат» Запада на российские президентские выборы был очевиден и беспрецедентен. В России уже ожидают, что Запад начнет говорить о «непрозрачности» выборов или еще чем-то в этом духе. 

Захарова также отметила, что явка за границей была беспрецедентная. Для граждан России организовали достаточно большое количество избирательных участков, в том числе, выездные в тех населенных пунктах, где никогда не организовывали голосование.

По предварительным данным по голосованию, только в Таиланде отдали более пяти тысяч голосов.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #захарова #политика #запад #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
49
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
1881
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
44
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
212
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах