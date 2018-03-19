Путин набрал в Москве свыше 70% после обработки 52% протоколов

По крайней мере 70,76% москвичей проголосовали за Владимира Путина на президентских выборах этого года, сообщает Московский горизбирком после анализа 52% бюллетеней.

Второе место в Москве занял Павел Грудинин с 12,35%. На третьем расположился Владимир Жириновский с 4,64% голосов, а четвертое место досталось Ксении Собчак (4,19%).

Пятерку лидеров замкнул Григорий Явлинский, которого поддержало 3,27% жителей столицы.

Согласно данным Центризбиркома РФ, после анализа 80% протоколов на выборах президента России лидирует Владимир Путин с 76,18% голосов.