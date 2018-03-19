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 Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах

Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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1:38   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Путин набрал в Москве свыше 70% после обработки 52% протоколов

Путин набрал в Москве свыше 70% после обработки 52% протоколов

По крайней мере 70,76% москвичей проголосовали за Владимира Путина на президентских выборах этого года, сообщает Московский горизбирком после анализа 52% бюллетеней.

Второе место в Москве занял Павел Грудинин с 12,35%. На третьем расположился Владимир Жириновский с 4,64% голосов, а четвертое место досталось Ксении Собчак (4,19%).

Пятерку лидеров замкнул Григорий Явлинский, которого поддержало 3,27% жителей столицы.

Согласно данным Центризбиркома РФ, после анализа 80% протоколов на выборах президента России лидирует Владимир Путин с 76,18% голосов.

Автор: Саша Подольская
#москва #россия #путин #политика #новости #выборы2018
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