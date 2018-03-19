Почти 20 авиарейсов задержаны в московских аэропортах

Согласно данным интернет-сервиса «Яндекс.Расписания» в ночь с воскресенья на понедельник в аэропортах Москвы задерживаются 19 авиарейсов.

В частности, из информации, размещенной на сервисе следует, что в понедельник 19 марта на 01.00 в Домодедово задерживаются 12 рейсов, еще четыре рейса не могут вылететь из Шереметьево и три – из Внуково.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что прокуратура намерена проверить московские авиакомпаниями в связи со случаями задержек рейсов.