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 Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах

Депутат Милонов оценил гражданскую позицию россиян на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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1:37   19 Марта 2018
Россия
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Почти 20 авиарейсов задержаны в московских аэропортах

Почти 20 авиарейсов задержаны в московских аэропортах

Согласно данным интернет-сервиса «Яндекс.Расписания» в ночь с воскресенья на понедельник в аэропортах Москвы задерживаются 19 авиарейсов.

В частности, из информации, размещенной на сервисе следует, что в понедельник 19 марта на 01.00 в Домодедово задерживаются 12 рейсов, еще четыре рейса не могут вылететь из Шереметьево и три – из Внуково.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что прокуратура намерена проверить московские авиакомпаниями в связи со случаями задержек рейсов.

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #домодедово #чп #шереметьево #аэропорты #общество #внуково #задержка рейсов
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