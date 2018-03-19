Клип с песней про Путина вновь набирает популярность в соцсетях

Пользователи соцсетей стали делиться клипом Go Hard Like Vladimir Putin после воскресных выборов.

Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 76,18 процента после обработки 80 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. С выборов президента с 1991 года данный показатель является абсолютным рекордом.

В 2014 году хитом стала песня рэперов A.M.G «Go Hard Like Vladimir Putin». Чернокожие исполнители в открытую выражали свое уважение к российскому лидеру.