Путин лидирует с 76,18% после обработки 80% протоколов – Центризбирком РФ

Центральная избирательная комиссия сообщила, что обработали уже 80 процентов протоколов и обнародовала результаты.

Действующий глава российского государства Владимир Путин занимает первое место. Он набрал 76,18 процента голосов. Следом идет Павел Грудинин. Он второй. У него 12,3 процента голосов. Третий – кандидат от Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Его поддержали 5,98 процента избирателей. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.