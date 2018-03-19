Акробат Cirque du Soleil упал с большой высоты во время выступления во Флориде

Погибший акробат Янн Арно проработал в шоу более пятнадцати лет.

Во время циркового шоу Volta, проходившего в Тампе, штате Флорида 17 марта, артист Cirque du Soleil сорвался с высоты. Акробат скончался в больнице от полученных травм, сообщают в пресс-службе цирка.

Президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре заявил, что все актеры цирка глубоко переживают эту трагедию. Cirque du Soleil — канадская компания, работающая в сфере развлечений и определяющая свою деятельность как сочетание уличных шоу и циркового искусства.