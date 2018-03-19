Титов надеется, что Путин после выборов сделает его экономическую программу основной

Глава государства всегда выбирал основную экономическую программу страны, и мы использовали выборы президента, чтобы сделать нашу программу узнаваемой, заметил кандидат в лидеры РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Согласно данным Центризбиркома РФ, после анализа 70% протоколов на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с 75,91% голосов.

Титов заметил, что набрал на выборах не слишком много голосов. Однако они для него значимы, ведь это голоса «управленческой и интеллектуальной элиты России». Титов считает важным, что его программу поддержали не только предприниматели, ни и простые граждане, и надеется, что Владимир Путин обратит на это внимание при выборе основной экономической программы.