Выборы Президента 2018
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Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
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1:22   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Титов надеется, что Путин после выборов сделает его экономическую программу основной

Титов надеется, что Путин после выборов сделает его экономическую программу основной

Глава государства всегда выбирал основную экономическую программу страны, и мы использовали выборы президента, чтобы сделать нашу программу узнаваемой, заметил кандидат в лидеры РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Согласно данным Центризбиркома РФ, после анализа 70% протоколов на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с 75,91% голосов.

Титов заметил, что набрал на выборах не слишком много голосов. Однако они для него значимы, ведь это голоса «управленческой и интеллектуальной элиты России». Титов считает важным, что его программу поддержали не только предприниматели, ни и простые граждане, и надеется, что Владимир Путин обратит на это внимание при выборе основной экономической программы.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #экономика #титов #политика #новости #выборы2018
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