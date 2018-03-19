Путин набрал более 92 процентов на выборах в Крыму

В Крыму по итогам обработки 42,79 процентов протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 90 процентов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Как отмечается, на 00:30 мск в Крыму результат Путина составляет 92,25 процента. В свою очередь в Севастополе обработано 56,59 протоколов, по предварительным итогам действующий глава государства получает 90,23% голосов.

На втором месте в Крыму и Севастополе оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он набрал 2,19 процентов и 3,68 процента соответственно. На третье место попал глава ЛПДР Владимир Жириновский: 1,87 процента на Крымском полуострове и 2,71 процент в Севастополе.