Выборы Президента 2018
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Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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1:19   19 Марта 2018
Россия
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Путин набрал более 92 процентов на выборах в Крыму

Путин набрал более 92 процентов на выборах в Крыму

В Крыму по итогам обработки 42,79 процентов протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 90 процентов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Как отмечается, на 00:30 мск в Крыму результат Путина составляет 92,25 процента. В свою очередь в Севастополе обработано 56,59 протоколов, по предварительным итогам действующий глава государства получает 90,23% голосов.

На втором месте в Крыму и Севастополе оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он набрал 2,19 процентов и 3,68 процента соответственно. На третье место попал глава ЛПДР  Владимир Жириновский: 1,87 процента на Крымском полуострове и 2,71 процент в Севастополе.

Автор: Олег Королев
#крым #севастополь #выборы-2018
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