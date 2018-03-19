Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
1:23   19 Марта 2018
Россия
56

Нужно объединять усилия всех людей вне зависимости, за кого они голосовали, уверен Путин

Нужно объединять усилия всех людей вне зависимости, за кого они голосовали, уверен Путин

Действующий президент и лидирующий кандидат на пост главы РФ Владимир Путин после закрытия избирательных участков первым делом отправился на Манежную площадь.

Там политик выступил на митинге «Россия. Севастополь. Крым», который посвящен годовщине воссоединения полуострова с Российской Федерацией. В предвыборный штаб в Гостином дворе в нескольких сотнях метров от Кремля глава государства прибыл примерно в 23:00 по московскому времени в воскресенье. К этому времени ЦИК опубликовал предварительные данные, согласно которым Путин преодолел 75% уровень отданных за него голосов.

В своем штабе Путин пообщался с волонтерами, заявив, что нужно объединять усилия всех людей вне зависимости от того, за кого они проголосовали. По словам политика, никто не должен чувствовать себя проигравшим.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #общество #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
49
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
1881
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
44
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
212
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах