Нужно объединять усилия всех людей вне зависимости, за кого они голосовали, уверен Путин

Действующий президент и лидирующий кандидат на пост главы РФ Владимир Путин после закрытия избирательных участков первым делом отправился на Манежную площадь.

Там политик выступил на митинге «Россия. Севастополь. Крым», который посвящен годовщине воссоединения полуострова с Российской Федерацией. В предвыборный штаб в Гостином дворе в нескольких сотнях метров от Кремля глава государства прибыл примерно в 23:00 по московскому времени в воскресенье. К этому времени ЦИК опубликовал предварительные данные, согласно которым Путин преодолел 75% уровень отданных за него голосов.

В своем штабе Путин пообщался с волонтерами, заявив, что нужно объединять усилия всех людей вне зависимости от того, за кого они проголосовали. По словам политика, никто не должен чувствовать себя проигравшим.