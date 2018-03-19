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 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
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Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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1:18   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Явка на выборах президента России за границей была беспрецедентной – Захарова

Явка на выборах президента России за границей была беспрецедентной – Захарова

Представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила об этом на канале «Россия 1».

«Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участках, сформированных в наших посольствах, генеральных консульствах», – сказала она. 

По словам Захаровой, организовали достаточно большое количество избирательных участков, в том числе, выездные в тех населенных пунктах, где никогда не организовывали голосование.

Ранее сообщили предварительные данные по голосованию в Таиланде. Там отдали голоса свыше пяти тысяч человек. В Воскресенье, 18 марта, сообщалось, что большое количество российских туристов и проживающих на Пхукете россиян вместо отдыха или личных дел решили поучаствовать в выборах главы российского государства.

Очевидец сказал, что очередь растягивалась более чем на пять сотен метров. 

Автор: Анастасия Аои
#россия #захарова #политика #таиланд #выборы2018
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