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1:08   19 Марта 2018
Россия
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На участке в подмосковных Люберцах аннулировали итоги голосования

На участке в подмосковных Люберцах аннулировали итоги голосования

В территориальной избирательной комиссия подтвердила решение участковой комиссии о признании недействительными выборов на участке в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Ранее председатель областной комиссии Ирина Коновалова сообщила, что участковый избирком признал недействительными выборы на избирательном участке в Люберцах, где произошел вброс. В облизбиркоме заявили, что ТИК признал итоги недействительными на всем участке.

В комиссии также сообщили, что теперь с инцидентом будут разбираться правоохранители.

Ранее сообщалось, что обработано 70,2 процента протоколов.

Автор: Олег Королев
#люберцы #аннулирование #выборы-2018 #итоги голосования
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