На участке в подмосковных Люберцах аннулировали итоги голосования

В территориальной избирательной комиссия подтвердила решение участковой комиссии о признании недействительными выборов на участке в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Ранее председатель областной комиссии Ирина Коновалова сообщила, что участковый избирком признал недействительными выборы на избирательном участке в Люберцах, где произошел вброс. В облизбиркоме заявили, что ТИК признал итоги недействительными на всем участке.

В комиссии также сообщили, что теперь с инцидентом будут разбираться правоохранители.

Ранее сообщалось, что обработано 70,2 процента протоколов.