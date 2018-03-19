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 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше

Петербург справился с задачей проведения честных выборов.

Постпред президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Беглов на заседании избиркома в Петербурге заявил, что выборы главы государства прошли честно, а количество нарушений значительно сократилось. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Я бы хотел обратить внимание на самое главное - выборы прошли честно. С самого начала кампании все были настроены на проведение честных выборов, и это удалось. Почти в два с половиной раза нарушений меньше, чем было в 2012 году. Для нашего кандидата это было очень важно», - заявил Беглов.

За проведение президентской кампании из администрации президента отвечал замруководитель Сергей Кириенко. Ставились задачи обеспечить прозрачность выборов, минимум нарушений и максимум явки, причем добровольной. Достичь ее удалось, в том числе, за счет появления регистрации по месту нахождения. По оценке ЦИК, это позволило привлечь до 7 миллионов избирателей, которые раньше не ходили на выборы.

Автор: Марк Павленский
#нарушения #петербург #голосование #выборы-2018 #постпред президента рф
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