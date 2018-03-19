Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
1:23   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
58

​​​​​​​Жириновский заявил, что не доволен результатами прошедших выборов

​​​​​​​Жириновский заявил, что не доволен результатами прошедших выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который согласно предварительным данным ЦИК, на выборах президента РФ занимает третье место, заявил, что не доволен результатом.

Подводя итоги прошедшей избирательной компании, Жириновский заявил журналистам:

«Я оцениваю состоявшиеся выборы так же отрицательно, как и все последние за 30 лет».

Напомним: по данным ЦИК, после обработки 70% избирательных бюллетеней, у Владимира Жириновского 6,01% голосов избирателей. Его опередил кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который на данный момент занимает второе место с 12,4 %, и действующий президент РФ Владимир Путин, который лидирует с 75,59 % голосов избирателей.

На четвертом месте Ксения Собчак, которая набрала 1,48%, а остальные четыре кандидата в президенты не набрали и по одному проценту голосов.

Автор: Александр Люблинский
#россия #жириновский #политика #общество #результаты #подсчет голосов #итоги выборов #выборы президента рф #выборы2018 #лидер лдпр
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше Россия
Постпред Беглов: Нарушений на выборах стало в два с половиной раза меньше
Петербург справился с задачей проведения честных выборов.
1:14   19 Марта 2018
49
Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России Выборы президента 2018

Кто на самом деле пытался фальсифицировать выборы в России

0:54   19 Марта 2018
1881
Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку Россия

Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку

0:54   19 Марта 2018
44
Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин Россия

Эксперт назвал ерундой нарушения, на которые жаловался Грудинин

23:38   18 Марта 2018
212
Новости smi2.ru
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах