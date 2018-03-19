Жириновский заявил, что не доволен результатами прошедших выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который согласно предварительным данным ЦИК, на выборах президента РФ занимает третье место, заявил, что не доволен результатом.
Подводя итоги прошедшей избирательной компании, Жириновский заявил журналистам:
«Я оцениваю состоявшиеся выборы так же отрицательно, как и все последние за 30 лет».
Напомним: по данным ЦИК, после обработки 70% избирательных бюллетеней, у Владимира Жириновского 6,01% голосов избирателей. Его опередил кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который на данный момент занимает второе место с 12,4 %, и действующий президент РФ Владимир Путин, который лидирует с 75,59 % голосов избирателей.
На четвертом месте Ксения Собчак, которая набрала 1,48%, а остальные четыре кандидата в президенты не набрали и по одному проценту голосов.