Полтавченко похвалил петербуржцев за высокую явку
Губернатор Петербурга отметил высокую активность молодежи на выборах президента России.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко похвалил горожан за высокую явку на выборах президента. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня» с заседания изберкома.
«Я хотел бы отметить, что выборы президента России состоялись. Петербуржцы доказали, что они люди высокой гражданской, социальной ответственности, остро чувствующие справедливость и болеющие за правду. Предварительные результаты избиркома показывают, что люди выбрали нашего президента. Во всех смыслах этого слова. Нашего земляка, который любит наш город. Просто давайте вспомним, каким был Петербург в 2000 году, и каким он стал сегодня. За 17 лет у нас выросла продолжительность жизни», - заявил Полтавченко.
Губернатор также отметил, что на избирательные участки пришло очень много молодежи.
«Тех людей, которые завтра будут выполнять, те задачи, которые ставятся сегодня нашим президентом. Мне, как губернатору, как человеку, который любит наш город и гордится тем, что живет в нем и работает - очень приятно», - подчеркнул губернатор.