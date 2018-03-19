Депутаты поговорят с ОБСЕ и ПАСЕ о ситуации с голосованием на Украине

Недопуск россиян к избирательным участкам на Украине - нарушение всех европейских норм, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Киев в очередной раз продемонстрировал сущность нынешней украинской власти, подчеркнул парламентарий. Прикрываясь националистами и не делая ничего, чтобы защитить российских избирателей, они нарушают как международные конвенции, так и право гражданина проголосовать на выборах.

Депутаты обязательно поднимут вопрос о выборах РФ на Украине на международных площадках, в частности, в ПАСЕ и ОБСЕ. Необходимо показать зарубежным партнерам, чего стоит нынешнее украинское руководство, объяснил Толстой.