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Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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0:59   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Депутаты поговорят с ОБСЕ и ПАСЕ о ситуации с голосованием на Украине

Депутаты поговорят с ОБСЕ и ПАСЕ о ситуации с голосованием на Украине

Недопуск россиян к избирательным участкам на Украине - нарушение всех европейских норм, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Киев в очередной раз продемонстрировал сущность нынешней украинской власти, подчеркнул парламентарий. Прикрываясь националистами и не делая ничего, чтобы защитить российских избирателей, они нарушают как международные конвенции, так и право гражданина проголосовать на выборах.

Депутаты обязательно поднимут вопрос о выборах РФ на Украине на международных площадках, в частности, в ПАСЕ и ОБСЕ. Необходимо показать зарубежным партнерам, чего стоит нынешнее украинское руководство, объяснил Толстой.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #новости #толстой #выборы2018
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