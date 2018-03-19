Высокая явка на выборы стала ответом на агрессивную кампанию Запада

Агрессивная антироссийская кампания западных стран перед выборами дала обратный эффект. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Согласно различным данным опросов, большинство граждан РФ планировали участвовать в голосовании. Последние несколько месяцев опросы социологов фиксировали рост желающих проголосовать. По мнению экспертов, все это говорит о развитии институтов гражданского общества и понимании значимости выборов.

По словам собеседника ФБА «Экономика сегодня», о росте явки на выборах также свидетельствовали проводимые различными структурами социологические опросы, экспертные ожидания, а также в целом настроения избирателей. Последние данные ЦИК свидетельствуют, что всероссийская явка составила более 60 процентов.

Шаповалов отметил, что президентские выборы в России традиционно считаются самыми важными. Он отметил, что участвуя в голосовании, россияне делают политический выбор, который определит будущее страны на шесть лет вперед. По его словам, люди осознают ответственность своего выбора и это стало основным фактором, что повлияло на рост явки.

Также политолог отмечает, что мнения некоторых экспертов о скучности и предопределенности выборов оказались неактуальны. По его словам, от кандидатов россияне услышали достаточно интересные идеи и программы, которые вызвали серьезные общественные дискуссии. Также среди претендентов на пост президента появились новые лица, что стало одним из важных факторов в повышении интереса к выборам.

Шаповалов отметил, что в пользу высокой явки стала агрессивная кампания против России: она была развернута как со стороны западных партнеров, так и со стороны определенной части российской внесистемной оппозиции. Эксперт отмечает, что на выходе антироссийская кампания дала обратный эффект. По его словам, попытки повлиять на результаты выборов путем вброса фейков и прямых обвинений России в различных преступлениях нашли отклик избирателей, что отразилось на мобилизации и сплочении избирателей.