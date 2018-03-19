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Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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0:59   19 Марта 2018
Россия
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Высокая явка на выборы стала ответом на агрессивную кампанию Запада

Высокая явка на выборы стала ответом на агрессивную кампанию Запада

Агрессивная антироссийская кампания западных стран перед выборами дала обратный эффект. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Согласно различным данным опросов, большинство граждан РФ планировали участвовать в голосовании. Последние несколько месяцев опросы социологов фиксировали рост желающих проголосовать. По мнению экспертов, все это говорит о развитии институтов гражданского общества и понимании значимости выборов. 

По словам собеседника ФБА «Экономика сегодня», о росте явки на выборах также свидетельствовали проводимые различными структурами социологические опросы, экспертные ожидания, а также в целом настроения избирателей. Последние данные ЦИК свидетельствуют, что всероссийская явка составила более 60 процентов.

Шаповалов отметил, что президентские выборы в России традиционно считаются самыми важными. Он отметил, что участвуя в голосовании, россияне делают политический выбор, который определит будущее страны на шесть лет вперед. По его словам, люди осознают ответственность своего выбора и это стало основным фактором, что повлияло на рост явки.

Также политолог отмечает, что мнения некоторых экспертов о скучности и предопределенности выборов оказались неактуальны. По его словам, от кандидатов россияне услышали достаточно интересные идеи и программы, которые вызвали серьезные общественные дискуссии. Также среди претендентов на пост президента появились новые лица, что стало одним из важных факторов в повышении интереса к выборам.

Шаповалов отметил, что в пользу высокой явки стала агрессивная кампания против России: она была развернута как со стороны западных партнеров, так и со стороны определенной части российской внесистемной оппозиции. Эксперт отмечает, что на выходе антироссийская кампания дала обратный эффект. По его словам, попытки повлиять на результаты выборов путем вброса фейков и прямых обвинений России в различных преступлениях нашли отклик избирателей, что отразилось на мобилизации и сплочении избирателей.

Автор: Олег Королев
#россия #запад #явка #выборы-2018
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