Выборы Президента 2018
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Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

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 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности
Три главных слагаемых победы Путина

Три главных слагаемых победы Путина

 Марадона поздравил Путина с победой на выборах

Марадона поздравил Путина с победой на выборах
Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах

 СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине
Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

Эво Моралес первым поприветствовал победу Путина на президентских выборах в РФ

 Сотрудников Белого дома обяжут подписать соглашения о конфиденциальности

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1:03   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Путин поддержал проект по рассказу о достижениях России

Путин поддержал проект по рассказу о достижениях России

Действующий глава российского государства Владимир Путин поддержал информационный проект, который направлен на популяризацию достижений Российской Федерации.

Его решили воплотить в жизнь волонтеры избирательного штаба Путина. Одна из них сказала, что в России очень много новых достижений, но, к большому сожалению, об этом знают не все. Волонтеры хотят рассказать о них.

Путин заявил, что необходимо демонстрировать результат, чтобы тот мотивировал на новые достижения. 

По последним данным Центризбиркома России, на президентских выборах лидирует Владимир Путин с 75,91 процентами голосов, второй Павел Грудинин с 12,59. 

Путин поддержал проект по рассказу о достижениях России

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #политика #общество #волонтер #выборы2018
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