Действующий глава российского государства Владимир Путин поддержал информационный проект, который направлен на популяризацию достижений Российской Федерации.

Его решили воплотить в жизнь волонтеры избирательного штаба Путина. Одна из них сказала, что в России очень много новых достижений, но, к большому сожалению, об этом знают не все. Волонтеры хотят рассказать о них.

Путин заявил, что необходимо демонстрировать результат, чтобы тот мотивировал на новые достижения.

По последним данным Центризбиркома России, на президентских выборах лидирует Владимир Путин с 75,91 процентами голосов, второй Павел Грудинин с 12,59.