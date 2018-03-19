Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН из-за ситуации с выборами на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ряд международных организаций в связи с недопуском россиян к избиркомам на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москалькова обратилась к верховному комиссару комиссару по правам человека ООН, в глобальный альянс омбудсменов, к ОБСЕ и Совету Европы для того, чтобы наступила «какая-то реакция» от международного сообщества. Омбудсмен отметила, что такое вопиющее нарушение прав не просто не содействует избирательному праву, оно ему противодействует. Москалькова подчеркнула, что обращение должно« найти отклик в сердцах» международного сообщества.

В воскресенье украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства Одессе, Харькове, Львове. Радикалы не пустили россиян на участки для голосования.