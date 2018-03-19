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0:39   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Наблюдатель из Польши позавидовал числу пришедших избирателей в Архангельске

Наблюдатель из Польши позавидовал числу пришедших избирателей в Архангельске

Польский наблюдатель Рышард Квятковский сообщил, что явка действительно была очень высокой.

Он побывал на трех избирательных участках Архангельска и после этого заявил, что не обнаружил ни одного нарушения. По его словам, российские президентские выборы были прозрачными и в России приняли все необходимые меры для того, чтобы граждане РФ в них поучаствовали.

Квятковский сказал, что особенно хорошо, что позаботились о людях с ограниченными возможностями здоровья. Они смогли проголосовать у себя дома.

Говоря о явке, он отметил, что Польша может позавидовать, потому что там явка на уровне 50 процентов считается весьма успешной.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #польша #политика #архангельск #выборы2018
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