Путин заявил о готовности России сотрудничать в расследовании дела Скрипаля

Об этом Владимир Путин сообщил журналистам во время встречи со своим избирательным штабом.

Действующий президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с Великобританией по делу покушения на Сергея Скрипаля. Он отметил, что Россия готова участвовать во всех необходимых расследованиях, однако пока он не видит заинтересованности с британской стороны. Из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом отношения между Россией и Великобританией резко обострились.