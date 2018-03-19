Результат Собчак после обработки 65 процентов бюллетеней вырос до 1,45

Центризбирком России сообщает, что обработано 65 процентов избирательных бюллетеней.

По предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин на выборах президента РФ набирает 75,5 процента голосов избирателей. Павел Грудинин и Владимир Жириновский по прежнему остаются на втором и третьем местах соответственно.

При этом отмечается, что кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, хоть и остается по-прежнему на четвертом месте, немного улучшила свой результат. По последним данным, у нее 1,45% голосов избирателей.

Результаты остальных кандидатов в президенты РФ - Григория Явлинского, Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина не превысили одного процента голосов.