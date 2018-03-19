Путин о своем результате на выборах: Очень достойный

Владимир Путин, чей результат на президентских выборах на данный момент, по сообщениям ЦИК, составляет 75,91% голосов избирателей, поблагодарил сотрудников своего штаба и назвал набранный им процент голосов «очень достойным».

В частности, действующий глава государства на встрече с волонтерами своего избирательного штаба заявил, что считает их всех одной большой командой.

«Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат», - сказал Путин, выступая перед своими сторонниками в штабе.

При этом, обращаясь к волонтерам, Путин заявил, что очень важно, чтобы люди чувствовали искренность и верили, что все, что говорят им сотрудники штаба, идет от души. По словам Путина, волонтерам это удалось. Также действующий президент отметил, что рассчитывает на дальнейшую работу волонтеров своего избирательного штаба.