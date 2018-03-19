Путина выбрали более 50 миллионов россиян - Матвиенко

Предварительные итоги президентских выборов 2018 года - лучший результат Владимира Путина за все его выборные кампании, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Центризбирком РФ, проанализировав 65% бюллетеней, сообщил, что на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с 75,5% голосов.

Матвиенко заявила, что предварительные данные выборов - феноменальный результат. В этом году Путин показал лучший результат за все свои выборные кампании. Согласно имеющимся оценкам, за него проголосовали свыше 50 миллионов россиян.