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0:22   19 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Путина выбрали более 50 миллионов россиян - Матвиенко

Путина выбрали более 50 миллионов россиян - Матвиенко

Предварительные итоги президентских выборов 2018 года - лучший результат Владимира Путина за все его выборные кампании, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

Центризбирком РФ, проанализировав 65% бюллетеней, сообщил, что на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин с 75,5% голосов.

Матвиенко заявила, что предварительные данные выборов - феноменальный результат. В этом году Путин показал лучший результат за все свои выборные кампании. Согласно имеющимся оценкам, за него проголосовали свыше 50 миллионов россиян.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #матвиенко #политика #новости #выборы2018
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