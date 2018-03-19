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 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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0:19   19 Марта 2018
Россия
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Более 35 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Манежной площади в Москве

Более 35 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Манежной площади в Москве

Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве собрал более 35 тысяч человек.

Об этом в воскресенье поздно вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«На Манежной площади завершается праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым». В мероприятии приняли участие более 35 тысяч человек», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что безопасность граждан на концерте-митинге совместно обеспечивают полицейские и представители Росгвардии.

Ранее СМИ сообщили, что на митинг на Манежной площади приехал действующий президент РФ Владимир Путин, который вышел на сцену и поблагодарил своих сторонников за участие в выборах и заявил, что вместе «мы безусловно обречены на успех».

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #путин #общество #манежная площадь #выборы2018 #митинг-концерт #35 тысяч человек
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