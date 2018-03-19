Более 35 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Манежной площади в Москве

Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве собрал более 35 тысяч человек.

Об этом в воскресенье поздно вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«На Манежной площади завершается праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым». В мероприятии приняли участие более 35 тысяч человек», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что безопасность граждан на концерте-митинге совместно обеспечивают полицейские и представители Росгвардии.

Ранее СМИ сообщили, что на митинг на Манежной площади приехал действующий президент РФ Владимир Путин, который вышел на сцену и поблагодарил своих сторонников за участие в выборах и заявил, что вместе «мы безусловно обречены на успех».