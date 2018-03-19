Владимир Путин поделился своей главной эмоцией по итогам выборов

Владимир Путин заявил, что по итогам голосования он испытывает благодарность избирателям. Об этом он сообщил журналистам.

Российский лидер отметил, что главная эмоция - это благодарность проголосовавшим за тот выбор, который они сделали. Путин подчеркнул, что речь идет о доверии, об оценке работы последних лет и о надежде и расчете на то, что будет идти работа с ним и его командой также же напряженно, но с большим результатом.

Путин также выразил уверенность, что у России есть шансы добиться больших конкретных результатов работы.