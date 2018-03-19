Президент Сербии передал поздравление Путину в связи с победой на выборах

Президент Сербии Александар Вучич написал о том, что направил поздравление, в Twitter.

Он поздравил действующего президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с переизбранием на пост главы российского государства. Вучич пожелал и дальше вести страну по пути прогресса.

По предварительным результатам голосования, Путин набрал 75 процентов голосов. Обработали уже 60 процентов протоколов.

18 марта Владимир Путин вышел на митинг на Манежной площади в Москве и поблагодарил собравшихся за поддержку на выборах. Он сказал, что Россия обречена на успех и начинается масштабная работа.